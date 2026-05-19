TOOSLA : Toosla franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de son service digital Toosla Connect aux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly

Paris, le 19 mai 2026 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce avoir obtenu les autorisations d'activité nécessaires au déploiement de son service de location 100% digitalisé au sein des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly exploités par le Groupe ADP.

Cette nouvelle étape stratégique permet à Toosla d'accéder directement à l'un des plus importants flux de voyageurs en Europe tout en renforçant sa capacité à desservir l'ensemble des zones à forte demande en Île-de-France. Grâce à un parcours entièrement digitalisé, sans comptoir, sans agence et sans attente, Toosla propose désormais une expérience de location opérée au plus près des terminaux aéroportuaires et pensée pour répondre aux nouveaux usages de mobilité des voyageurs.

Une intégration stratégique au cœur des flux aéroportuaires

Grâce aux autorisations d'activité obtenues et à l'intégration de son dispositif digital au sein des infrastructures aéroportuaires parisiennes, Toosla renforce son positionnement d'acteur technologique capable d'adapter les standards de la location automobile aux nouveaux usages du voyage.

Le dispositif repose notamment sur l'intégration des systèmes de lecture automatisée des plaques d'immatriculation permettant l'accès et la circulation des véhicules au sein des parkings aéroportuaires. Cette configuration permet à Toosla d'opérer ses services dans des parkings situés au plus proche des zones d'arrivée des passagers.

Concrètement, le client récupère son véhicule sans passage en agence, sans file d'attente et sans formalité à son arrivée. Dès sa sortie de l'avion, il rejoint directement le parking le plus proche, accède à son véhicule via l'application Toosla et peut prendre la route en quelques minutes.

Avec ce nouveau dispositif, Toosla poursuit un objectif clair : transformer le temps perdu en temps gagné et replacer la simplicité au cœur de l'expérience de location.

Un potentiel de marché considérable

Avec son implantation à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, Toosla ouvre l'accès à l'un des plus importants hubs aéroportuaires européens, ayant représenté 107 millions de passagers en 2025.

Cette présence vient également renforcer la capacité du Groupe à développer son offre auprès d'une clientèle professionnelle en proposant désormais les principaux points d'entrée et de mobilité d'Île-de-France au sein d'un même écosystème digitalisé.

Avec Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Gare du Nord, Gare de Lyon et Gare Montparnasse, Toosla est désormais en mesure d'adresser les principaux flux de déplacements professionnels de la région parisienne via un parcours entièrement digital, accessible en accès direct et pensé pour répondre aux attentes d'une clientèle BtoB particulièrement sensible au gain de temps, à la fluidité opérationnelle et à la suppression des passages en comptoir.

L'ouverture de ce vaste marché vient renforcer l'ambition de croissance annoncée par Toosla pour 2026, tout en augmentant significativement la visibilité de la marque auprès d'une clientèle française et internationale.

« Toosla opérait déjà des services de livraison au départ des aéroports parisiens. Avec l'obtention de ces autorisations d'activité et l'intégration de notre dispositif aux systèmes de lecture automatisée des parkings, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape clé en proposant une expérience plus fluide, plus rapide et encore plus compétitive pour nos utilisateurs.

Cette évolution renforce également notre capacité à adresser les besoins d'une clientèle professionnelle particulièrement sensible au gain de temps et à la simplicité des parcours de mobilité.

Nous remercions les équipes du Groupe ADP ainsi que la branche Loueurs de Mobilians pour leur contribution à la mise en place de ce dispositif adapté aux nouveaux usages de mobilité. » déclare Panayotis STAÏCOS, Directeur Général de Toosla.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

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www.toosla-bourse.com

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toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

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