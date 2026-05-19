L'Europe vue en légère hausse, répit pour le pétrole et les rendements

Vue de l'intérieur de la bourse d'Amsterdam

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture, le président ‌américain Donald Trump ayant évoqué la possibilité de parvenir à un accord sur le nucléaire avec l'Iran et annoncé la suspension d'un bombardement prévu contre ce pays, ce qui entraîne une baisse des cours ​du pétrole et offre un répit au marché obligataire.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,2% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE à Londres et de 0,2% pour le Stoxx 600.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré lundi qu'il y avait de "très grandes chances" que Washington parvienne à un accord ​avec Téhéran pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, quelques heures après avoir dit sur les réseaux sociaux renoncer à effectuer de nouveaux bombardements pour favoriser les négociations.

Ces propos, même si les investisseurs se sont déjà habitués aux revirements du président américain et que l'attaque prévue mardi ​n'avait jamais été évoquée auparavant, apporte un peu d'optimisme, d'autant plus que Téhéran a transmis une ⁠nouvelle proposition à Washington par l'entremise du Pakistan, intermédiaire entre les deux camps.

Les cours du pétrole, qui restent élevés en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, baissent légèrement mardi, le ‌Brent reculant de 1,61%, à 110,30 dollars le baril, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,62%, à 106,90 dollars.

Cette baisse apaise quelque peu les tensions généralisées sur le marché obligataire, des États-Unis au Japon en passant par la zone euro, alimentées précisément par la flambée des prix de l'énergie, qui ravivent les ​craintes d'une remontée de l'inflation et d'un resserrement de la politique monétaire de ‌la part des banques centrales pour y faire face.

Le taux moyen auquel les gouvernements des pays du G7 se financent sur dix ans ⁠avoisine désormais les 4%, contre environ 3,2% avant le début de la guerre, fin février. Les ministres des Finances du groupe des sept pays industrialisés, réunis à Paris depuis lundi, ont fait part de leur inquiétude croissante face à la volatilité des marchés de la dette souveraine.

Outre l'incertitude qui règne, la semaine réserve encore aux investisseurs les résultats de deux géants de la Bourse américaine, Nvidia et Walmart, qui ⁠constituent des indicateurs clés pour les secteurs ‌de la technologie et de la grande distribution.

Auparavant, ce mardi, les opérateurs prendront connaissance des chiffres du marché du travail britannique.

LES VALEURS À SUIVRE :

À WALL STREET

La Bourse ⁠de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec un repli plus marqué pour l'indice Nasdaq, le secteur technologique ayant été victime de prises de profits tandis que les rendements obligataires souverains ont grimpé ‌sur fond de craintes inflationnistes.

L'indice Dow Jones a progressé de 0,32%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,07% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté ⁠de 0,51%.

La prudence doit rester de mise mardi, comme en témoignent les contrats à terme sur les indices de Wall Street, qui laissent ⁠entrevoir une ouverture en baisse de 0,21% pour ‌le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,48% pour le Nasdaq.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,53% à 60.495,92 points, effaçant ses gains ​initiaux alors que le secteur technologique suit la tendance de Wall Street la veille.

La croissance économique du Japon a ‌par ailleurs été plus élevée (+2,1%) qu'attendu au premier trimestre, un signe de son rétablissement en début d'année avant que le choc énergétique causé par le conflit au Moyen-Orient ne jette une ombre sur ses perspectives. Il est toutefois attendu ​par les analystes que la croissance du Japon ralentisse dans les trimestres à venir en raison des répercussions du conflit.

En Chine, les Bourses évoluent en ordre dispersé, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progressant de 0,11% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonnant 0,5%.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,22%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,6 point de base à 4,6073% après avoir ⁠grimpé à plus haut niveau depuis février 2025 et celui de son homologue à deux ans perd 1,8 point de base à 4,0717%.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs tablent désormais sur une probabilité d'environ 47% que la Réserve fédérale (Fed) relève ses taux cette année.

Par ailleurs, Kevin Warsh prêtera serment vendredi en tant que président de la banque centrale américaine, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche. Il succédera ainsi à Jerome Powell, dont le mandat de huit ans à la tête de la Fed a officiellement pris fin vendredi dernier.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable mardi (-0,05%) face à un panier de devises de référence, les opérateurs analysant l'annonce de la suspension d'une attaque américaine prévue contre l'Iran afin de permettre la poursuite des négociations.

L'euro perd 0,17% à 1,1635 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 ​MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Taux de chômage ILO mars 4,9% 4,9%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)