TOOSLA : Toosla désormais accessible à 150 millions de voyageurs depuis sa nouvelle station Gare de Lyon

5janvier 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, renforce sa présence à Paris avec l'ouverture de sa 11 e station à Gare de Lyon.

Panayotis Staïcos, Directeur général délégué de Toosla, déclare :

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre déploiement avec une nouvelle station à Gare de Lyon au parking Méditerranée, où Toosla sera le premier loueur digital de voiture. Avec cette ouverture à l'un des points névralgiques de Paris, nous renforçons notre maillage territorial de la capitale et en particulier notre présence autour des principaux axes de transit multimodal pour les déplacements privés ou professionnels. Cela nous permettra de servir une nouvelle clientèle et de nous rapprocher de nos clients existants de l'Est parisien pour leur offrir une expérience toujours plus fluide et simple de la location de voiture.»

Près de 400 véhicules au cœur de Paris

Depuis le 5 janvier 2022, Toosla est présent au niveau -1 du parking Méditerranée situé sous la Gare de Lyon, à Paris. Un emplacement facilement accessible directement depuis la gare 24h sur 24, 7 jours sur 7. Cette nouvelle station permet d'exploiter plus d'une cinquantaine de véhicules parmi la large gamme de modèles fortement équipés (boite automatique, toit ouvrant, etc.) de la flotte Toosla. Au total, ce sont désormais près de 400 véhicules qui sont proposés dans la capitale (environ +30% par rapport à 2021).

Grâce à son application, Toosla y propose une expérience client entièrement digitale, «sans contact» et «sans agence». De la création de son compte à la prise et la restitution du véhicule en passant par la réalisation de l'état des lieux photo, le client est 100% autonome dans son parcours.

La proximité pour conquérir de nouveaux clients

Depuis sa création, Toosla a choisi de positionner ses stations au centre des grandes métropoles afin d'être au plus proche de ses clients cibles. Avec cette ouverture, la société s'adresse aux plus de 150 millions de voyageurs qui transitent chaque année par la Gare de Lyon, ainsi qu'aux riverains du quartier.

Toosla poursuit ainsi sa stratégie de développement, fidèle au projet présenté lors de l'introduction en Bourse de la société, pour capter la forte croissance du marché de la location de voiture en Europe, qui devrait représenter plus de 20 milliards d'euros d'ici à 2026.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 11 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN: FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur

www.toosla-bourse.com

Contacts

Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 32 Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mXBuZJdokmmam2ycZpiWl2VnbWZhxGKXZ5PKl5OdasrKZ2tpm2tpl5nGZnBjmmtv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72569-toosla_garedelyon.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com