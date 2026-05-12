TOOSLA : Toosla accélère son déploiement sur la Côte d'Azur et lance Toosla Connect à Nice, Cannes et Antibes

Le Groupe poursuit le déploiement de l'expérience 100% digitale et renforce son maillage territorial à l'approche des grands rendez-vous internationaux de la région

Paris, le 12 mai 2026 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture courte durée, annonce le lancement de son offre 100% digitale Toosla Connect sur trois nouveaux lieux stratégiques de la Côte d'Azur : Nice Gare , Cannes Gare et Antibes Gare , venant compléter l'offre déjà disponible à Nice Aéroport .

Un maillage stratégique de la Côte d'Azur à l'approche des grands évènements internationaux

Après Nice Aéroport, déjà opérationnel, l'ouverture de Nice Gare, Cannes Gare et Antibes Gare permet désormais à Toosla de couvrir les principaux points d'entrée et bassins de mobilité de la Côte d'Azur .

Le Groupe renforce ainsi sa présence sur un territoire particulièrement dynamique à l'approche du Festival de Cannes , du Grand Prix de Monaco et de la saison estivale, période durant laquelle la région accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de voyageurs français et internationaux.

Cette densification du réseau permet à Toosla de proposer une continuité de service entre gares, centres-villes et aéroports tout en renforçant la visibilité et l'accessibilité de son offre de mobilité digitale.

Toosla Connect : une expérience 100% digitale centrée sur les nouveaux usages

À travers ces nouvelles ouvertures, Toosla poursuit le déploiement de Toosla Connect , l'expérience de location 100 % digitale développée par le Groupe afin de répondre à l'évolution des usages clients :

Réservation mobile ;

; Accès aux véhicules 24h/24 et 7j/7 ;

; Parcours entièrement digitalisé ( sans comptoir, sans paperasse ).

L'objectif du Groupe est de proposer une expérience de mobilité plus fluide, plus rapide et plus flexible, adaptée aux nouveaux standards attendus par les voyageurs et les utilisateurs urbains.

Partout où l'offre Toosla Connect est disponible, les utilisateurs retrouvent ainsi les standards digitaux développés par Toosla , indépendamment de l'opérateur local affilié.

Une plateforme technologique qui permet de connecter rapidement de nouveaux affiliés

Pour les partenaires affiliés, Toosla Connect constitue une offre de services technologique et opérationnelle clé en main permettant de déployer rapidement cette expérience digitale à partir de leurs propres flottes de véhicules.

Grâce à l'architecture propriétaire développée par le Toosla, les affiliés peuvent connecter leurs véhicules , intégrer leurs opérations et déployer les parcours digitaux Toosla en seulement quelques heures .

Une fois connectés, les partenaires bénéficient immédiatement :

De l'application mobile Toosla et ses parcours digitaux clients ;

Des outils de gestion back-office ;

De la distribution commerciale opérée via la plateforme Toosla.

Une stratégie asset-light structurée autour de trois moteurs de revenus

Le déploiement de l'offre Toosla Connect (location 100% digitale) s'inscrit pleinement dans la stratégie globale du Groupe visant à faire de Toosla une plateforme mondiale de réservation automobile « asset light » permettant de réserver un véhicule partout depuis une interface unique.

Avec le lancement récent de la V3 de son application mobile et l'intégration d'offres partenaires internationales, les utilisateurs peuvent désormais accéder à des véhicules dans plus de 15 000 destinations en France et à l'étranger.

Le modèle économique du Groupe repose désormais sur trois moteurs de revenus complémentaires :

L'exploitation de véhicules opérés en propre ;

; Les revenus générés via le réseau d'affiliés ;

; Les commissions d'intermédiation issues des réservations réalisées auprès de partenaires internationaux.

Cette architecture permet à Toosla d'accélérer son déploiement géographique, de multiplier ses points de présence et de diversifier ses revenus sans augmentation proportionnelle de ses investissements opérationnels.

Une dynamique de déploiement confirmée

Avec le renforcement de sa présence sur la Côte d'Azur et l'accélération du déploiement de Toosla Connect, le Groupe confirme sa capacité à industrialiser rapidement l'ouverture de nouveaux territoires et à poursuivre son maillage en France comme à l'international.

« Nous sommes très heureux d'accélérer aujourd'hui notre présence sur la Côte d'Azur avec l'ouverture de Nice Gare, Cannes Gare et Antibes Gare en complément de Nice Aéroport. Depuis le lancement de la V3 de notre application, Toosla permet désormais de réserver un véhicule dans des milliers de destinations à travers le monde. Avec le label Toosla Connect, nos utilisateurs peuvent également identifier facilement les offres opérées selon les standards digitaux développés par Toosla : une expérience fluide, 100% digitale et accessible 24h/24 et 7j/7. Cette accélération illustre parfaitement notre stratégie de plateforme asset light associant exploitation en propre, réseau affilié et intermédiation mondiale » déclare Panayotis STAÏCOS – Directeur Général de Toosla

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

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