Toosla lance la location depuis les aéroports de Roissy et d'Orly

(AOF) - Toosla annonce le lancement deux nouveaux services très attendus : la location aux aéroports parisiens et la réservation depuis le site Internet. Le spécialiste digital de la location de voiture de courte durée, précise que près de 10 millions de voyageurs par mois désormais éligibles aux services de prise de véhicule et de restitution aux aéroports parisiens d'Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle, et qu’il a repensé en profondeur son site Internet Toosla.com pour transformer la vitrine de l'offre en véritable canal de réservation.

La location de voiture pour couvrir des trajets intermobilité, en complément d'un train ou d'un avion, constitue le 1er motif de location de voiture, affirme la société, qui complémente ainsi son maillage au-delà des gares parisiennes, Toosla a fait le choix de rendre ses véhicules accessibles en aéroport sans agence et sans attente sur la base de l'expérience acquise depuis 3 ans via son offre de conciergerie.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.