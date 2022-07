TOOSLA : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de 3,0 MEUR (+79%)

Données non auditées

En milliers d'euros S1 2020 S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 6 mois 882 1 674 2 991 +79%

26 juillet 2022 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, réalise au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 3,0 M€, en croissance de 79% par rapport au 1 er semestre 2021.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Toosla signe un nouveau semestre de croissance continue depuis sa création. Nous sommes d'autant plus satisfaits que la hausse de 79% intervient après une croissance de 90% au 1 er semestre 2021.

En raison du contexte géopolitique et de la pénurie de semi-conducteurs, ce semestre a toutefois été marqué par des retards de livraison de véhicules. Heureusement, les équipes ont su réagir vite et faire preuve d'agilité pour trouver des solutions et continuer de servir au mieux nos clients. Ce pragmatisme et cette flexibilité – au cœur de l'ADN Toosla – nous ont permis de croitre fortement.

Nous sommes sereins pour la suite de l'exercice. Les retards de livraison se résorbent, ce qui nous permettra de répondre à la forte demande de nos clients. Nous venons d'ailleurs d'atteindre le cap symbolique des 600 voitures, contre 240 en moyenne en 2021 ; un bon présage pour poursuivre au mieux la période estivale qui a très bien démarré et amplifier cette très belle trajectoire. »

Un nouveau semestre de forte croissance

Le 1 er semestre 2022 confirme le développement dynamique de Toosla. L'activité a néanmoins été ponctuellement ralentie par des retards de livraison de certains véhicules sur la dernière partie du semestre (mai-juin), dues aux difficultés de productions rencontrées par les constructeurs automobiles en raison des pénuries de composants électroniques. Pour limiter leurs impacts, la Société s'est surtout appuyée sur l'algorithme puissant au cœur de sa plateforme servicielle, qui lui permet d'optimiser le taux d'occupation des voitures jusqu'à 90%. Toosla a également fait preuve d'agilité et a pris des mesures d'adaptation : ajustement de la politique tarifaire, signature de nouveaux constructeurs partenaires, prolongation des durées de détention des contrats de buy-back, etc.

Accélération de la croissance sur le 2 nd semestre

La dynamique de développement de Toosla devrait s'accélérer au second semestre 2022. Les livraisons de véhicules reprennent à un rythme normalisé depuis fin juin et les retards sont progressivement rattrapés. À la mi-juillet, la Société a atteint son objectif de flotte de 600 voitures (vs 240 en moyenne en 2021), dont 30% de véhicules à faibles émissions. La période estivale a ainsi commencé sur de bonnes bases.

Dans ce contexte, la Société poursuit l'élargissement de son maillage territorial avec l'ouverture de sa 14 e station à Paris La Défense en juillet 2022, premier quartier d'affaire européen.

Conformément au plan de développement présenté lors de son introduction en Bourse, Toosla poursuivra sur la seconde moitié de l'année ses efforts sur l'augmentation de la flotte automobile, le développement du maillage national et international, l'amélioration continue de la plateforme servicielle et les actions marketing pour recruter de nouveaux clients.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

