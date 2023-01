TOOSLA : Calendrier de communication financière 2023

17 janvier 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, présente le calendrier de communication prévisionnel des prochaines publications financières.

Publications Dates de publication (après Bourse) Chiffre d'affaires de l'exercice 2022 Jeudi 23 février 2023 Résultats annuels de l'exercice 2023 Mercredi 12 avril 2023 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 Jeudi 27 juillet 2023 Résultats semestriels du 1 er semestre 2023 Mercredi 11 octobre 2023

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth® Paris.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

