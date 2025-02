Toosla annonce un chiffre d'affaires 2024 supérieur à son objectif

(AOF) - Toosla annonce un chiffre d'affaires 2024 de 10,6 millions d'euros (+1%), légèrement supérieur à l'objectif, après un quadruplement des ventes en 3 ans. Le spécialiste de la location de voiture de courte durée invoque le succès de son déploiement national par affiliation, avec un service désormais disponible dans 6 métropoles françaises. Il confirme l'objectif 2024 d'un Ebitda ajusté supérieur à 1,6 million d'euros contre 0,5 million en 2023, avec des réservoirs de croissance rentable pour 2025 et au-delà.

"Lorsque vous sortez d'une séquence au cours de laquelle vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 4 en seulement 3 ans et que vous cherchez à économiser votre carburant – l'argent – il est plus que remarquable de réaliser un nouveau record de facturations ", commente le directeur général Panayotis Staïcos. " C'est ce que nous avons fait grâce à la force de notre modèle qui nous permet désormais, via notre nouveau programme d'affiliation, de déployer notre offre de location dans de nouvelles villes, très rapidement et sans investissement ".

