Toosla a finalisé la sécurisation de sa flotte 2026 et confirme ses objectifs de développement

Toosla annonce avoir finalisé la sécurisation complète de sa flotte destinée à la saison estivale 2026, conformément à ses objectifs de développement annoncés en février dernier.

Toosla avait annoncé son intention de réduire fortement la propriété de véhicules en propre au profit d'un modèle centré sur des solutions locatives, dit " asset light ".

Toosla annonce aujourd'hui avoir finalisé l'ensemble des opérations nécessaires à la constitution de sa flotte pour la saison estivale 2026, avec la sécurisation des financements, la validation des volumes et la commande des véhicules concernés.

Le Groupe dispose désormais d'une visibilité complète sur plus de 500 véhicules exploités en propre à Paris et en Île-de-France.

Les accords conclus permettent également de sécuriser dès à présent une partie non négligeable des besoins de flotte pour l'exercice 2027.

Toosla entend ainsi poursuivre l'élargissement progressif de son réseau, notamment à travers l'ouverture de nouvelles villes et le renforcement de sa présence sur des zones à fort potentiel, aussi bien en propre qu'en franchise.

Panayotis Staïcos - Directeur Général de Toosla, a déclaré : " Avec une flotte désormais sécurisée, nous pouvons pleinement nous concentrer sur l'exécution de notre feuille de route, le développement de nouvelles villes et la poursuite de notre dynamique de croissance. "