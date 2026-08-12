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TonnerDrones opère une conversion de dette en actions
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 08:34
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Le spécialiste du développement de technologies pour le secteur de la logistique poursuit la restructuration de son bilan. La société a conclu un accord stratégique avec l'un de ses détenteurs d'obligations qui permet de réduire la dette de 2 millions d'euros par l'émission d'actions nouvelles.

TonnerDrones va ainsi convertir 2 millions d'euros de dette en actions par le biais de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) au prix de 0,03 euro. L'accord prévoit la création de 66 666 720 actions nouvelles.

Si cette opération renforce les fonds propres et réduit les charges financières, elle sera dilutive pour les actionnaires existants.

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2 commentaires

  • 10:42

    J'adore le ton de l'annonce qui tourne ça en "super bonne nouvelle" -> "66.666.720 actions ont été émises" c'est super ! et ce n'est sans doute qu'un début. 66M ça fait quand même 10% de titre en plus...

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