TonnerDrones opère une conversion de dette en actions

Le spécialiste du développement de technologies pour le secteur de la logistique poursuit la restructuration de son bilan. La société a conclu un accord stratégique avec l'un de ses détenteurs d'obligations qui permet de réduire la dette de 2 millions d'euros par l'émission d'actions nouvelles.

TonnerDrones va ainsi convertir 2 millions d'euros de dette en actions par le biais de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) au prix de 0,03 euro. L'accord prévoit la création de 66 666 720 actions nouvelles.

Si cette opération renforce les fonds propres et réduit les charges financières, elle sera dilutive pour les actionnaires existants.