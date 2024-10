Tonner Drones réduit considérablement le taux d'intérêt sur la dette



Schiltigheim, le 25 octobre 2024 à 8h00, Tonner Drones ('la Société') a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec son créanciers pour réduire considérablement les taux d'intérêt.



La dette totale d'environ 1,75 M€ de la dette financière OS2 a été résiliée.

La dette OS2 avait un taux d'intérêt de 12% qui est maintenant ramené à un taux plus soutenable de 4% par an. La nouvelle dette consiste en une obligation, combinée à des bons de souscription. Les caractéristiques sont les suivantes:



• 17.296 obligations de 100 € chacune, pour un montant total de 1.7296.000 €.

• Taux d'intérêt 4%

• Échéance 30-6-2026

• Pour 100 € d'obligations, 100 € de BSA seront émis

• Ratio : 3 nouvelles actions pour 2 BSA

• Prix d'exercice des BSA 0,0125 €

• Le prix d'exercice des BSA contient une prime de 45% sur le dernier cours de clôture des actions



« Je tiens à remercier nos investisseurs. Les investisseurs ont remarqué les bons progrès réalisés par la société au cours des derniers mois. Ils reconnaissent la réduction des risques grâce à la baisse des taux d’intérêt et ils sont confiants quant à la nouvelle stratégie », a déclaré Van den Ouden. « La réduction de ce taux d’intérêt nous aidera à atteindre notre objectif de devenir rentables en 2025. »



Vous êtes priés de consulter l'intégralité du communiqué sur le site de Tonner Drones.