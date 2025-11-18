Tonner Drones reçoit 2,5 millions d'euros grâce à une émission obligataire classique avec bsa



Paris, le 18 novembre 2025, 18h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a pu émettre une obligation de 2,5 millions d’euros avec le PDG, un investisseur financier et un partenaire industriel.



Tonner Drones a récemment finalisé une restructuration et un refinancement et s'engage désormais sur la voie de la croissance. L'entreprise se félicite de la reconnaissance de cette démarche par le secteur et se réjouit du soutien apporté par un partenaire industriel. Les deux entreprises reconnaissent les avantages de la collaboration dans le secteur des drones.



« Je suis enthousiaste face à cette nouvelle étape du développement de l'entreprise. Je sens que nous prenons de l'ampleur, nos valeurs et notre expertise étant de plus en plus reconnues sur le marché », a déclaré Diede van den Ouden, PDG. « Nous disposons désormais d'une importante réserve de trésorerie. Nous l'utiliserons au moment opportun pour créer une valeur optimale pour nos actionnaires. »