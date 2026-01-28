Paris, le 28 janvier 2026, 18h00, Tonner Drones (ci-après la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a sécurisé avec succès une position d'investissement stratégique dans Space Exploration Technologies Corp. (« SpaceX »), le leader mondial de la construction aérospatiale, du transport spatial et des communications par satellite.



Après Après avoir stabilisé avec succès sa situation financière en 2025, Tonner Drones entame désormais une phase de croissance et d'optimisation de son portefeuille. Cet investissement marque une étape importante dans la stratégie de diversification de la Société visant à capter de la valeur dans des secteurs technologiques à forte croissance.



SpaceX est un pionnier de l'aérospatiale, dominant actuellement le marché mondial des lancements avec ses plateformes Falcon et Starship. Grâce à sa constellation Starlink, SpaceX fournit une connectivité à haut débit à l'échelle mondiale tout en construisant l'infrastructure critique nécessaire aux missions spatiales lointaines.

Tonner Drones a saisi cette opportunité dans l'attente d'une potentielle introduction en bourse (IPO) très anticipée. Une future offre publique, considérée comme l'un des événements les plus significatifs de l'histoire financière, constituerait un catalyseur majeur pour la valorisation de cette participation.