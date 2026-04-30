Tonner Drones publie son rapport annuel et ses résultats audités pour 2025

Paris, le 30 Avril 2026, 20h00, Tonner Drones (la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers audités et publie son rapport financier annuel pour l'exercice 2025, année charnière de redressement structurel et de croissance. Après une phase de redressement réussie, elle affiche une solide performance financière et des perspectives positives pour l'année à venir.



Le rapport financier annuel 2025, audité, a été approuvé par le conseil d'administration et est disponible pour les actionnaires sur le site internet de Tonner Drones. L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle sera publié dans un communiqué de presse distinct. L'assemblée se tiendra à Paris le 11 juin.



Diede van den Ouden, PDG de Tonner Drones, a déclaré : «L’année 2025 a été une année charnière pour nous. Nous avons mené à bien notre redressement et la solidité de nos investissements est désormais clairement visible. Nous abordons donc l’année 2026 avec une grande confiance, anticipant un impact positif de notre nouvelle stratégie d’investissement. La direction reste optimiste quant au prochain exercice. La phase de redressement étant achevée, Tonner Drones se concentre désormais sur des investissements rentables et la maximisation de la valeur pour ses actionnaires.»