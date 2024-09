Tonner Drones Officialise La Fin De L’Equity-Line

Cannes, le 12 septembre 2024 08h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer avoir franchi une étape historique en officialisant la résiliation du dernier instrument de financement à prix variable et en arrêtant toute dilution supplémentaire.



Tel qu’annoncé dans le communiqué du 9 septembre 2024 , la formalisation de l’entente de résiliation avec la Fiducie A concernant le dernier instrument de financement à prix variable (l’« Entente ») prendrait un délai maximum de 5 jours. Tous les montants concernés ont maintenant été transférés, les signatures finales ont été échangées et l'accord a été conclu.



Les points marquants sont les suivants:

• D.M. van den Ouden, administrateur du conseil d'administration, est le nouveau propriétaire du contrat de 1,49 M€ (le « Contrat ») anciennement détenu par la fiducie Fiducie A

• Le droit de procéder à des conversions a été supprimé du Contrat

• Le nouveau taux d'intérêt du Contrat a été reduit de 12% par an 4 % par an et la maturité a été prolongée jusqu'au 30 juin 2026

• La Société n’est plus soumise à aucun autre instrument à prix variable dilutif.