Tonner Drones: la cotation en bourse suscite l’intérêt

Tonner Drones a le plaisir d'annoncer que ces derniers temps, plusieurs parties ont manifesté leur intérêt à collaborer au sein de l'entité cotée.



• Les discussions font partie de la nouvelle stratégie de Tonner Drones.



• D'éventuelles collaborations devraient créer une valeur significative pour les actionnaires.



• Dans le même temps, Tonner Drones annonce un premier chiffre d'affaires de son activité de conseil d'une valeur de 61 000 €.



Tonner Drones a annoncé en septembre que sa nouvelle stratégie se concentre sur trois piliers:



1) Elle continuera à développer et à commercialiser Countbot et Inhibitor.

2) Elle a démarré son activité de conseil et d'investissement.

3) Tonner Drones est ouvert aux entreprises qui souhaiteraient être cotées en bourse.



Aujourd'hui, Tonner Drones annonce que l'entreprise intensifie ses efforts pour le troisième pilier. En raison de l'intérêt suscité ces derniers temps, Tonner Drones va essayer de travailler à une lettre d'intention avec l'une des parties intéressées. Ensuite, d'autres projets de coopération pourront être développés en exclusivité.



Tonner Drones tient à souligner qu'en cas d'accord, les points suivants seront importants pour préserver les intérêts des actionnaires actuels :



• Création de valeur pour les actionnaires actuels

• Le partenaire doit être solidement financé et valorisé à sa juste valeur

• Rentabilité

• Pas de révision à la baisse de la valeur nominale de 0,0125 €.