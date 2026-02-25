Tonner Drones conclut son année de transition avec un bénéfice net de 1,1 million d'euros

Paris, le 24 février 2026, 18h30, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats pour l'exercice 2025. L'année s'est clôturée avec un bénéfice net de 1,1 million d'euros. De plus, les capitaux propres ont été renforcés de plus de 6 millions d'euros, permettant à la société d'afficher des capitaux propres positifs.





Tonner Drones a connu une année fructueuse, achevant sa réorganisation et son refinancement. La société est heureuse d'annoncer qu'elle a mené à bien son plan visant à préparer une nouvelle croissance. Tonner Drones s'efforce de maintenir sa rentabilité et de créer de la valeur pour ses actionnaires en 2026.





Dans les chiffres pour 2025, seul le chiffre d'affaires a diminué, tous les autres résultats se sont améliorés.



Les charges d'exploitation (778.000 €) comprenaient encore des éléments liés à la réorganisation et au refinancement, tels que les coûts des opérations sur titres et les frais juridiques. Tonner Drones prévoit une nouvelle baisse de ces coûts en 2026. Un résultat financier positif de 1,6 million d'euros a été réalisé et les capitaux propres sont désormais positifs à 876.000 euros. Le résultat net est positif de 1,1 million d'euros.





Tonner Drones publiera ses comptes audités et son rapport annuel avant la date légale du 30 avril 2026