Tonner Drones annonce un flux de trésorerie positif significatif

Schiltigheim, le 13 mars 2025 à 8h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour financière, suite à de nombreuses demandes de conversion de la part de détenteurs de warrants cotés et non cotés.

• Flux de trésorerie de plus de 2 000 000 €.



• Remboursement de la dette financière d'un million d'euros.



• Trésorerie et équivalents de trésorerie de plus de 1 750 000 € (après remboursement de la dette d'un million d'euros).



• Plus de 80 % de la dette restante est désormais détenue par le CEO et le président du conseil d'administration, également actionnaire de référence de Tonner Drones.



• Après avoir contacté les détenteurs warrants non cotés, ils ont indiqué avoir vendu la grande majorité des actions reçues. Les notifications Euronext sont souvent publiées avec un certain retard et les actions mentionnées dans ces notifications sont souvent négociées plus tôt. Il est conseillé aux investisseurs de consulter le site web de Tonner Drones, où la Société suit l'évolution du capital social. 55 % des bons de souscription non cotés ont déjà été convertis, tandis que les 45 % restants sont détenus par les deux actionnaires de référence, dont CEO van den Ouden.



CEO est l'actionnaire de référence de la Société après avoir acquis 20 millions d'actions sur le marché en novembre, décembre et janvier. Il n'a pas vendu d'actions et n'a pas l'intention d'en vendre. Van den Ouden a indiqué qu'il renonçait à ses frais de gestion pour l'année 2025.