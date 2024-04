Tonner Drones annonce son repositionnement stratégique

• Finalisation réussie de l'augmentation de capital, qui met fin à la période de refinancement.

• Visibilité financière des 12 prochains mois.

• Situation financière stable qui permet à l'entreprise d'intensifier les discussions avec des partenaires en vue de nouvelles collaborations.

• Tonner Drones constate un grand intérêt pour des collaborations, dans le cadre de sa cotation en bourse.

• Tonner Drones a récemment mis fin au produit Equity-line avec Yorkville et n'est pas intéressée par un nouveau financement à prix variable.

• Tonner Drones continuera à informer le marché de ses futures avancées.



Tonner reçoit régulièrement des demandes de sociétés privées concernant des collaborations potentielles. Bien que Tonner souhaite depuis longtemps engager des discussions concrètes avec ces sociétés, elle n'a pas pu le faire jusqu'à récemment en raison de l'incertitude financière de l'entreprise. Suite à l'augmentation de capital, Tonner est désormais financièrement stable et entame des discussions avec des partenaires, des cibles et des collaborateurs potentiels.