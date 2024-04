TONNER DRONES annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2023 et de son rapport financier annuel

Cannes le 30 avril 2024 — Tonner Drones annonce aujourd’hui le report de la publication de ses comptes annuels pour l'exercice 2023 ainsi que de son rapport financier annuel.



Initialement prévue pour le 30 avril 2024, la publication des comptes annuels et du rapport annuel 2023 est désormais reportée au plus tard le 30 juin 2024. Cette décision a été prise par le Conseil d’administration et les commissaires aux comptes afin de s’assurer que tous les aspects financiers et opérationnels de l'année écoulée soient présentés avec la plus grande précision et conformité.



Tonner Drones s’engage à faire le maximum pour réduire ce délai de publication avant le 30 juin 2024.