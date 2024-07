Tonner Drones annonce l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions au profit de l’ensemble de ses actionnaires

Tonner Drones (FR001400H2X4 – ALTD) (la « Société »), société développant des drones et des technologies associées, notamment pour les secteurs de la logistique, de la défense et de la sécurité privée et publique, annonce l’émission et l’attribution gratuite de Bons de Souscription d’Actions (BSA) au profit de l’ensemble de ses actionnaires. Cette opération prévoit l’attribution d’un (1) BSA par action détenue, 3 BSA permettant, à compter du 2 août 2024, de souscrire 2 actions nouvelles à un prix d’exercice fixé à 0,0125 €, représentant une prime de 13,64% par rapport au cours de clôture du 23 juillet 2024.



Bradley TAYLOR, Directeur Général de Tonner Drones, déclare : «Cette attribution gratuite de BSA vise à offrir la possibilité à l’ensemble des actionnaires de Tonner Drones de continuer à accompagner la Société dans son financement en les associant au potentiel de croissance de la Société à travers cet instrument complémentaire de l’action. Tonner Drones a franchi de nombreuses étapes ces derniers mois avec un repositionnement stratégique et une restructuration financière avec notamment un accord pour mettre fin à l’ensemble des instruments donnant accès au capital à prix variable. ».