Tonner Drones accueille un actionnaire à long terme

Schiltigheim, le 11 décembre 2024, 08h00, Tonner Drones ('la Société') a été informée hier, 10 décembre, qu'un groupe d'investisseurs a conclu un accord avec Jean François Ott, ancien directeur de Tonner Drones, pour reprendre ses actions dans la société.



Les investisseurs soutiennent la nouvelle stratégie et reconnaissent le potentiel de Tonner Drones. L'un des investisseurs a constitué une participation de 15 millions d'actions. Cet investisseur a indiqué qu'il avait une vision à plus long terme pour cette participation de plus de 5 %.



Jean François Ott, ancien président du conseil d'administration, a informé la société qu'il ne détenait plus d'actions de Tonner Drones après cet accord.



Tonner Drones se réjouit que cette pression de vente ait désormais disparu du marché. Suite à l'accord de règlement signé en septembre et approuvé par les actionnaires en octobre, M. Ott a été autorisé à vendre un maximum de 8 % du volume quotidien.



« Je suis honoré de bénéficier du soutien des d’actionnaires qui reconnaissent le potentiel de Tonner Drones », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « Depuis mon arrivée, mon objectif a toujours été de limiter au maximum la dilution et la pression de vente. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante vers un avenir prometteur pour Tonner Drones, en créant les conditions nécessaires à la création de valeur pour les actionnaires. »