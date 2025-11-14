 Aller au contenu principal
Tonner Drones accueille deux actionnaires de référence et annonce un investissement
information fournie par Boursorama CP 14/11/2025 à 08:15

Paris, le 14 novembre 2025, 8h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer les développements suivants. Tout d'abord, la société a reçu un message d'un actionnaire déclarant détenir plus de 5 % des actions. Par ailleurs, un actionnaire historique et fidèle de Tonner Drones a réaffirmé son soutien à la société en lui accordant un prêt régulier et a indiqué son intention potentielle de porter sa participation à 5 %. Enfin, Tonner Drones annonce un regain d'activité et de croissance, concrétisé par un investissement dans MyHotelMatch (« MHM »), actuellement une coquille vide, afin de mener cette société vers un avenir prometteur et un redressement.


« Je suis ravie que nous puissions enfin nous engager sur la voie d'une croissance renouvelée, suite au refinancement et à la restructuration de Tonner Drones. Et c'est formidable de constater le soutien de nos actionnaires à notre stratégie », a déclaré Diede van den Ouden, PDG de l'entreprise. « Nous traversons une phase passionnante, portée par une forte dynamique dans les secteurs des drones, de la défense et des cryptomonnaies. C'est pourquoi je suis convaincue que MHM représente une opportunité intéressante de créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Valeurs associées

TONNER DRONES
0,0271 EUR Euronext Paris 0,00%

