Tonix Pharmaceuticals bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament non opioïde contre la douleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O ont bondi de 19,5 % à 60,83 $ dans les échanges prolongés

** La Food and Drug Administration américaine approuve le médicament Tonmya de la société pour gérer la douleur liée à un type de maladie chronique appelé fibromyalgie

** La fibromyalgie provoque des douleurs généralisées, de la fatigue ainsi que des problèmes de sommeil et de mémoire

** L'approbation ouvre la voie à la première nouvelle option thérapeutique pour les patients depuis plus de 15 ans

** La pilule est conçue pour un traitement au coucher afin d'améliorer la qualité du sommeil et de réduire la douleur associée à la maladie chronique

** Les actions sont en hausse de 55,7 % depuis le début de l'année