TomTom renoue avec les bénéfices, mais les investisseurs s'inquiètent de la baisse des marges au second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte complète du texte; ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, et des commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 6 et 7)

Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique TomTom TOM2.AS a déclaré mercredi s'attendre à une baisse de ses marges au second semestre, ce qui a entraîné une chute de 10% de son cours boursier malgré un retour à un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre.

La société, qui compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , Uber UBER.N et Volkswagen VOWG.DE , a affiché une marge d'exploitation de 8% au premier semestre, mais a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à environ 3%, ce qui laisse présager un net ralentissement de la rentabilité au second semestre.

Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) est redevenu positif à 8,5 millions d’euros, dépassant le consensus de 8 millions d’euros, grâce à des réductions de coûts qui ont stimulé la rentabilité.

Le chiffre d’affaires a reculé de 8% au deuxième trimestre, à 134,6 millions d’euros (153,8 millions de dollars), contre 135 millions d’euros attendus par les analystes selon un consensus fourni par l’entreprise.

Les résultats du premier semestre laissent présager que les marges du second semestre seront proches du seuil de rentabilité, a déclaré à Reuters Marc Hesselink, analyste chez ING.

Il a ajouté que la baisse de la capitalisation devrait peser légèrement sur les marges, annulant en partie la surperformance enregistrée au premier semestre.

Le flux de trésorerie disponible de TomTom est passé d’un afflux de 14 millions d’euros un an plus tôt à une sortie de 8 millions d’euros au deuxième trimestre.

M. Hesselink a expliqué que la détérioration du flux de trésorerie disponible était en grande partie due aux mouvements des fonds de roulement et qu’elle ne modifiait pas sa vision à long terme. TomTom a confirmé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année et prévoit un retour à la croissance en 2027, après une année de transition entre les anciens et les nouveaux contrats.

(1 dollar = 0,8754 euro)