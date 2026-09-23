Toms Capital presse Devon Energy d'envisager une vente

Le fonds activiste, qui affirme figurer parmi les cinq principaux actionnaires de Devon Energy, demande au groupe d'étudier plusieurs options stratégiques, dont une vente.

Selon une source de CNBC, Toms Capital aurait adressé une lettre adressée début septembre à la direction de Toms Capital. Dans celle-ci, le fonds activiste estime que la fusion finalisée en mai avec Coterra Energy a rendu le portefeuille de Devon trop complexe. L'opération a renforcé sa présence dans le bassin du Delaware tout en réunissant des actifs dans plusieurs autres régions. Selon le fonds, cette complexité contribue à une décote d'au moins un tour de multiple par rapport aux concurrents. Devon se négocie autour de 4,5 fois son Ebitda estimé pour 2027.

Toms Capital, qui gère un peu plus de 4 milliards de dollars, se présente désormais comme l'un des cinq principaux actionnaires du groupe, alors qu'il ne figurait pas parmi les dix premiers fin juin. Un autre investisseur, Kimmeridge, a déjà appelé Devon à rationaliser ses actifs et à clarifier sa stratégie. Toms Capital va plus loin : il souhaite que le groupe envisage sa vente. Un acquéreur pourrait ensuite céder certains actifs et assumer lui-même le risque lié à ces cessions.

L'avocat Alex Spiro accompagne Toms Capital dans cette campagne. Le fonds a déjà mené des actions activistes auprès de Kenvue, Kellanova et Denbury. La perspective d'une vente reste toutefois incertaine. Malgré l'intérêt potentiel de grandes compagnies pétrolières pour les actifs de Devon dans le bassin du Delaware, la volatilité des prix du pétrole pourrait compliquer une transaction.