Tommy Maussin rejoint le comité Exécutif de CARBIOS en tant que Directeur Marketing pour développer mondialement la présence de CARBIOS auprès des marques

CARBIOS annonce la nomination de Tommy Maussin au poste de Directeur Marketing, à compter du 2 septembre 2024. Sa mission consiste à développer et gérer les activités mondiales de marketing et de vente de CARBIOS auprès des marques dans divers secteurs, notamment l'emballage, le textile, le luxe, l'automobile, les cosmétiques, les soins de santé et les biens industriels. Tommy sera chargé de renforcer la présence mondiale de CARBIOS afin d'initier et de conclure des accords commerciaux avec les marques. Son expérience éprouvée de gestion d’activités rentables dans divers secteurs et dans des environnements complexes et internationaux, devrait jouer un rôle essentiel dans l'élaboration des stratégies de marketing centrées sur le client. Tommy Maussin rejoint le Comité Exécutif et rapporte à Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS.



Tommy Maussin, Directeur Marketing, CARBIOS : « Compte tenu des objectifs internationaux et commerciaux ambitieux de CARBIOS, je suis ravi de rejoindre son équipe incroyable à un moment clé pour cette entreprise dynamique et innovante. Je suis convaincu du potentiel immense de cette technologie pour avoir un impact positif sur la planète, et je suis impatient de mettre à profit mon expérience pour contribuer à la croissance de l'entreprise, en développant des stratégies marketing qui résonnent avec nos clients et établissent de nouvelles normes dans l'industrie. »