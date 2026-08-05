Publicité: Criteo abaisse à nouveau ses prévisions annuelles face à la prudence de ses clients

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de publicité en ligne Criteo a de nouveau revu à la baisse ses prévisions annuelles mercredi, toujours impacté par la baisse des budgets de gros clients aux Etats-Unis, à l'occasion de la présentation de ses résultats semestriels.

L'entreprise prévoit désormais pour 2026 un recul de son revenu net, c'est-à-dire les ventes minorées des reversements aux partenaires (ou contributions ex-TAC), indicateur privilégié par l'industrie, situé entre -10% et -12% à taux de changes constant, alors qu'il tablait jusque-là sur un léger repli, selon un communiqué.

"Nos prévisions actualisées reflètent une vision plus prudente de l'évolution de notre activité pour le reste de l'année", a indiqué Sarah Glickman, la directrice financière, citée dans le texte.

Celle-ci sera remplacée par Connor McGogney, l'actuel directeur de la stratégie de Criteo, à compter du 10 août, a également indiqué l'entreprise.

Comme au premier trimestre, Criteo continue d'être impacté par la baisse de budget, annoncée l'an dernier, de son plus gros client dans le "retail media", secteur d'activité qui consiste à afficher des liens sponsorisés directement au sein des pages des distributeurs.

Ce repli va peser sur ses comptes jusqu'à la fin de l'année, a précisé le groupe à l'AFP.

Concernant son activité liée au ciblage publicitaire, il observe également une baisse de budget de ses plus gros comptes, notamment dans les secteurs du voyage et de la mode, ce qui explique en partie l'abaissement de ses objectifs annuels, a-t-il ajouté.

De janvier à juin, le bénéfice net est ressorti à 20 millions de dollars, en chute de 68% sur un an, tandis que le revenu net a reculé de 9%, à 506 millions de dollars.

"Même si nos résultats en termes de chiffre d'affaires au deuxième trimestre ont été décevants, notre stratégie à long terme reste inchangée", a assuré Michael Komasinski, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Criteo met notamment en avant ses investissements dans l'intelligence artificielle et le +commerce agentique+ (c'est-à-dire assisté par des agents IA) pour relancer sa croissance.

Dans le cadre de son partenariat signé avec OpenAI, l'entreprise indique que plus de 2.000 marques ont lancé des campagnes publicitaires via ChatGPT, soit deux fois plus qu'au trimestre précédent.

Le groupe a par ailleurs finalisé le transfert de son siège social de la France au Luxembourg, avant une domiciliation aux Etats-Unis "qui devrait être finalisée en janvier 2027", sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Ce processus vise à permettre à Criteo d'intégrer les principaux indices boursiers américains.