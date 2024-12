Toll Brothers: BPA accru de près de 13% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Toll Brothers a publié lundi soir un BPA de 4,63 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable (clos fin octobre), contre 4,11 dollars un an auparavant, avec une marge brute ajustée sur ventes de maisons en baisse de 1,2 point à 27,9%.



Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 10% à 3,26 milliards de dollars, sur une augmentation de 25% du nombre de logements livrés à 3.431, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a grimpé de 32% à 2,66 milliards.



Le constructeur de maisons de luxe a ainsi engrangé un BPA de 15,01 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant ainsi sa fourchette-cible de 14,50-14,75 dollars affichée en août dernier, pour un record de revenus de ventes résidentielles à 10,6 milliards.



'Nous avons observé une forte demande depuis le début de notre exercice 2024-25 il y a six semaines, ce qui est encourageant à l'approche du démarrage de la saison des ventes de printemps à la mi-janvier', ajoute son PDG Douglas C Yearley.





Valeurs associées TOLL BROTHERS IN 147,74 USD NYSE +1,48%