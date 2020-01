Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo repart à la hausse après les propos de l'OMS sur le coronavirus Reuters • 31/01/2020 à 07:19









LA BOURSE DE TOKYO FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo est repartie de l'avant vendredi après avoir touché la veille un plus bas depuis novembre, les investisseurs s'accrochant à l'espoir de voir la Chine contenir l'épidémie de coronavirus.L'indice Nikkei a gagné 0,99% à 23.205,18 points et le Topix, plus large, a pris 0,58% à 1.684,44 points. L'OMS a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie de coronavirus qui a fait 213 morts en Chine et s'est répandue dans une vingtaine de pays mais elle a aussi exprimé sa confiance dans la capacité des autorités chinoises à enrayer l'épidémie et a exprimé son opposition à toute restriction sur les voyages ou les échanges commerciaux avec la Chine. (Service Marchés)

