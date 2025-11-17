Tokyo Gas vend son unité gazière américaine à Grayrock Energy pour 255 millions de dollars

Tokyo Gas 9531.T , le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon, a déclaré lundi qu'il avait vendu sa filiale américaine, TVL LLC, impliquée dans le développement et la production de gaz à Grayrock Energy pour 255 millions de dollars.

L'unité, qui opère dans les formations Haynesville et Cotton Valley en Louisiane, a été vendue dans le cadre de la stratégie de Tokyo Gas visant à optimiser son portefeuille d'actifs, a-t-elle déclaré dans un communiqué.