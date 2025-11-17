 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 354,30
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tokyo Gas vend son unité gazière américaine à Grayrock Energy pour 255 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 07:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tokyo Gas 9531.T , le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon, a déclaré lundi qu'il avait vendu sa filiale américaine, TVL LLC, impliquée dans le développement et la production de gaz à Grayrock Energy pour 255 millions de dollars.

L'unité, qui opère dans les formations Haynesville et Cotton Valley en Louisiane, a été vendue dans le cadre de la stratégie de Tokyo Gas visant à optimiser son portefeuille d'actifs, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Valeurs associées

TOKYO GAS
33,000 EUR Tradegate 0,00%
TOKYO GAS
38,1950 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VALNEVA SE : Retour possible sur les supports
    VALNEVA SE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • REMY COINTREAU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    REMY COINTREAU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • CAPGEMINI : Les signaux haussiers sont intacts
    CAPGEMINI : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 17.11.2025 07:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank