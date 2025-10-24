 Aller au contenu principal
Tokyo Gas et Glenfarne signent une lettre d'intention pour l'acquisition de 1 MTPA de GNL auprès d'Alaska LNG
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 07:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi

Le développeur énergétique Glenfarne a déclaré vendredi avoir signé une lettre d'intention (LOI) avec le plus grand fournisseur de gaz urbain du Japon, Tokyo Gas 9531.T , pour l'achat de 1 million de tonnes métriques par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre du projet Alaska LNG.

Tokyo Gas a confirmé avoir signé la lettre d'intention, précisant qu'elle permet à l'acheteur japonais de GNL, en tant que partenaire stratégique de Glenfarne, d'avancer dans des négociations significatives concernant l'achat de GNL provenant du projet.

Cette signature marque une avancée pour le projet de GNL en Alaska, d'une valeur de 44 milliards de dollars, qui a suscité des doutes en raison de ses coûts élevés.

Glenfarne vise une décision finale d'investissement (FID) pour le gazoduc Alaska LNG à la fin de 2025 et une FID en 2026 pour les composants d'exportation de GNL du projet.

Depuis qu'il a pris une participation de 75 % dans le projet Alaska LNG et qu'il en est devenu le principal développeur en mars, Glenfarne a conclu des accords préliminaires couvrant plus de la moitié de la capacité d'absorption par des tiers disponible dans le cadre du projet.

Les accords préliminaires comprennent des accords avec le plus grand acheteur de GNL du Japon, JERA, le Taïwanais CPC, le Sud-Coréen POSCO 047050.KS et le Thaïlandais PTT PTT.BK , pour un total de 11 MTPA sur les 16 MTPA que Glenfarne prévoit de contracter pour parvenir à une clôture financière du projet, a déclaré le développeur dans un communiqué.

