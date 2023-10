Tod's:repli du titre,des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - Le titre est pénalisé aujourd'hui par deux analyses négatives. La valeur perd plus de 3%.



Tout en réitérant sa recommandation 'pondérer en ligne', Barclays abaisse son objectif de cours sur Tod's de 36 à 34 euros, dans la perspective de son point d'activité au titre du troisième trimestre, prévu le 8 novembre après la clôture des marchés.



Avant cette publication, le broker met à jour ses estimations pour le fabricant italien de chaussures de luxe, n'anticipant désormais plus qu'une croissance de ses ventes de 3% à taux de changes constants, en baisse par rapport à 13% précédemment.



Stifel maintient pour sa part sa recommandation 'conserver' sur Tod's avec un objectif de cours abaissé de 43 à 40 euros, pour tenir compte d'une réduction de 2% de ses projections d'EBIT 2023-25 pour le fabricant italien de chaussures de luxe.



'Tod's a profité de sa surexposition aux marchés en croissance rapide au premier semestre, à savoir l'Europe et la Chine, ainsi que de faibles attentes concernant son profil de croissance et de redressement des bénéfices', souligne le broker.



Mais les vents favorables sur ces marchés se normalisant et l'incertitude macro pour le premier semestre 2024 montant, Stifel voit maintenant 'du risque à la hausse limité pour les profits de Tod's et du potentiel de progression plus important ailleurs dans sa couverture'.