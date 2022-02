Tocqueville recrute un responsable du développement pour l' Italie

(NEWSManagers.com) - Tocqueville Finance vient de recruter Marco Prete en tant que responsable du développement sur l'Italie, a appris NewsManagers. Il est rattaché à Charlotte Vermer, directrice de la distribution de la société de gestion du groupe La Banque Postale Asset Management.

Marco Prete, qui rejoint Tocqueville cette semaine, travaillait précédemment pour Exane Asset Management à Paris, où il était en charge du développement pour l'Italie et la région du Tessin en Suisse auprès des sélectionneurs de fonds, family offices et banquiers privés. Avant cela, entre 2014 et 2017, il évoluait au sein de l'équipe de vente et de marketing d'Anthilia Capital Markets à Milan. Marco Prete a aussi travaillé pour Anima et Amundi en Italie.

Cette arrivée s'inscrit dans le cadre des ambitions de développement de Tocqueville Finance en Europe. La société de gestion a créé l'an dernier une Sicav de droit français qui a vocation à accueillir l'ensemble des stratégies de gestion de Tocqueville pour les commercialiser sur le Vieux Continent. L'objectif est de parvenir à 25 % d'encours sous gestion à l'international.