Tocqueville Finance amorce un nouveau fonds ISR

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Tocqueville Finance, qui fait partie de La Banque Postale Asset Management, a lancé le fonds Tocqueville 30 ISR le 12 juin, a appris NewsManagers.

Ce fonds, co-géré par Stéphane Fraenkel et Pierre Schang, est concentré sur un maximum de trente valeurs, sans contrainte de taille de capitalisation boursière, ni de limite en termes d' exposition sectorielle (hors secteurs exclus par la politique d'investissement de LBPAM comme le tabac et les jeux d'argent), et répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que définis par la maison mère de Tocqueville. Le fonds est investi au minimum à 75% en actions des pays de la zone euro et a pour objectif de surperformer l' indice MSCI EMU dividendes net réinvestis sur une période de cinq ans.