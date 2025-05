TME: un nouveau PDG pour exécuter la nouvelle stratégie information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - TME Pharma a présenté lundi sa nouvelle orientation stratégique, un mois avant l'arrivée à sa tête d'un dirigeant au profil financier spécialisé dans le redressement de petites capitalisations.



Diede van den Ouden sera nommé PDG en juin, à l'issue de la prochaine assemblée générale, en remplacement d'Aram Mangasarian.



Parallèlement, TME prévoit de réduire fortement ses coûts opérationnels grâce à un modèle d'externalisation du personnel devant entrer en vigueur le 1er juillet.



Le conseil de surveillance va également être allégé, avec deux de ses membres qui se retireront lors de la prochaine assemblée générale annuelle.



En dépit de ces mesure, TME affiche sa confiance dans sa capacité à faire progresser les actifs NOX-A12 (cancer du cerveau) et NOX-E36 (ophtalmologie).



La direction se montre par ailleurs confiante dans l'obtention d'un financement non dilutif afin de couvrir les besoins opérationnels à court terme.



L'approche de TME Pharma vise à agir sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire du cancer en brisant les barrières de protection de la tumeur contre le système immunitaire du patient.



Suite à ces annonces, l'action TME grimpait de 7% lundi matin à la Bourse de Paris.





Valeurs associées TME PHARMA 0,0675 EUR Euronext Paris +6,47%