Les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche

Amundi

Contraction de l'économie américaine, progression du PIB de la zone euro, faiblesse du PMI chinois d'avril. Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Au cours des 100 premiers jours du mandat de Donald Trump, l'indice S&P 500 a perdu près de 9 %, la pire performance sur cette période depuis Nixon en 1973. Celle-ci s'explique par la forte chute des actions due aux droits de douane, puis par le rebond du marché américain lorsqu'une pause de 90 jours a été annoncée. Le S&P 500 a maintenant récupéré environ la moitié de ses pertes.

La volatilité des actions américaines reste élevée et nous pensons qu'elle se maintiendra jusqu'au début du mois de juillet, lorsque la pause de 90 jours des droits de douane américains sera réévaluée. Dans l'ensemble, le moral des investisseurs reste faible, les consommateurs s'inquiétant de plus en plus des perspectives d'inflation et de leurs finances personnelles, comme le montre l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, qui interroge des centaines de ménages chaque mois.

(...)

