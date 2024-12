TME Pharma: succès de l'augmentation de capital, visibilité jusqu'en juin 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

La transaction a permis de lever 2,6 millions d'euros de produits bruts, conduisant à l'émission de 52 000 000 nouvelles actions ordinaires. Le produit net permet à TME Pharma d'étendre sa visibilité financière jusqu'en juin 2025 et de se concentrer sur la réalisation de transactions stratégiques sur ses produits NOX-A12 et NOX-E36.

Les 22,48 % restants, soit 584 450,90 euros représentant 11 689 018 actions ordinaires, seront couverts par les garants. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Growth Paris auront lieu le 27 décembre 2024.

