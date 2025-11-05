TME Pharma signe une lettre d'intention dans les ressources naturelles avec GRDC

(AOF) - La société de biotechnologie en phase clinique TME Pharma a annoncé la signature d'une lettre d'intention non contraignante avec GRDC, une société allemande de valorisation des ressources en vue d'une potentielle collaboration et d'un investissement. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification des investissements de TME Pharma, visant à bâtir une plateforme de valeur durable, à générer des flux de trésorerie futurs et à consolider la situation financière à long terme de la société.

La transaction envisagée dans la lettre d'intention est soumise à la poursuite des négociations avec GRDC, à un audit préalable et à l'approbation des actionnaires.

TME Pharma prévoit d'accroître le nombre et la portée de ses investissements afin d'inclure de nouvelles activités potentielles gérées par sa société mère, TME Pharma NV, et soumettra cette initiative à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire.

En intégrant des activités rentables et génératrices de flux de trésorerie au niveau de la société mère, TME Pharma ambitionne de devenir un groupe générant des flux de trésorerie positifs et, à terme, de dégager des bénéfices.

Suite à un examen stratégique, TME Pharma avait annoncé en mai son intention d'étendre ses activités en combinant son expertise en biotechnologie à des investissements rentables et générateurs de flux de trésorerie. Cette évolution vise à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires et à renforcer la solidité financière de l'entreprise, tout en maintenant l'engagement principal de TME envers ses produits thérapeutiques phares, NOX-A12 et E36.

AOF - EN SAVOIR PLUS