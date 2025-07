TME Pharma : RÉSILIATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Berlin, Allemagne, le 8 juillet, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une Société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour le traitement du cancer et des maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui la résiliation du contrat de liquidité conclu avec la société de bourse INVEST SECURITIES (le « Contrat »). Cette résiliation a pris effet le 7 juillet 2025 après la clôture du marché.



Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large d'optimisation des coûts à la suite du refinancement et à la restructuration organisationnelle de l'entreprise au premier semestre 2025. Les coûts ont été considérablement réduits et l'entreprise continuera de réduire ses coûts opérationnels afin de préserver sa trésorerie. La résiliation du contrat de liquidité constitue une autre mesure visant à limiter les coûts. Compte tenu de l'amélioration du volume des transactions et de la bonne liquidité des actions de TME Pharma, la société considère que le contrat de liquidité n'est plus nécessaire.