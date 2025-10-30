TME Pharma publie ses résultats semestriels et son rapport de mi-année

Berlin, Allemagne, 30 octobre 2025, 21h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), Une société de biotechnologie en phase clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer et les maladies oculaires, publie aujourd'hui ses résultats semestriels et son rapport de mi-année.



Le premier semestre a été marqué par la restructuration de TME Pharma vers un modèle d'externalisation des effectifs plus économique. Les résultats de cette restructuration, notamment une réduction significative des coûts, sont visibles depuis le second semestre. Le 25 juin, le processus de restructuration s'est achevé avec la nomination de D.M. van den Ouden au poste de PDG.



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'est élevé à 27 000 €, contre 0 € au premier semestre 2024. TME Pharma a enregistré une perte nette de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 3,2 millions d'euros au premier semestre 2024. La trésorerie s'élevait à 2,06 millions d'euros au 30 juin 2025, contre 2,70 millions d'euros au 30 juin 2024. Les capitaux propres sont négatifs, à hauteur de 570 000 €. La visibilité financière s'étend jusqu'au 28 mai 2026 et, si nécessaire, la Société peut négocier une prolongation de l'échéance de la dette arrivant à échéance le 28 mai 2026, afin d'améliorer sa visibilité financière.



Le rapport semestriel est disponible sur le site web de TME Pharma.