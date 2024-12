TME Pharma lève 2,6 millions d'euros par augmentation de capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma, annonce que ce financement supplémentaire permettra à la société de se concentrer sur ses projets stratégiques en cours concernant NOX-A12 et NOX-E36, pour lesquels elle mène "plusieurs discussions clés en matière de licence et de financement".

77,52 % de l'offre publique ont été souscrits par les actionnaires existants en utilisant leurs droits de souscription au prorata. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Growth Paris auront lieu le 27 décembre 2024.

