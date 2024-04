TME PHARMA - La FDA américaine accorde la désignation Fast Track pour NOX-A12, le programme principal de TME Pharma, dans le cancer du cerveau

TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation Fast Track (procédure accélérée) au NOX A12 (olaptesed pegol), son inhibiteur de CXCL12, en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab, pour une utilisation dans le traitement du cancer du cerveau agressif chez l’adulte, le glioblastome, récemment diagnostiqué, résistant à la chimiothérapie et présentant une tumeur résiduelle mesurable post-chirurgie.



Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : tme@newcap.eu