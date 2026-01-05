TME PHARMA FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITES

Berlin, Allemagne, 5 janvier 2025, 8 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour le cancer et les maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant ses activités de recherche et développement et ses stratégies d'investissement potentielles.



TME fait le point sur l'avancement :

- du programme NOX-E36 et de la collaboration avec SERI.

- du programme NOX-A12 et des discussions avec les partenaires.

- de la politique de trésorerie axée sur les cryptomonnaies

- de l'investissement potentiel dans GRDC



« Nous avons de grandes attentes pour NOX-36 et NOX-E12 et étudions actuellement toutes les options. Nous aurions aimé poursuivre notre collaboration avec SERI, mais nous voyons également des opportunités de développer le programme avec d'autres partenaires. TME recherche des alternatives et informera le marché dès qu'il y aura des nouvelles concrètes concernant les discussions en cours sur NOX-E36 et NOX-E12 », a déclaré Diede van den Ouden, CEO.