JO 2026/Biathlon-Doublé français sur la mass start avec Océane Michelon en or et Julia Simon en argent

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km
Les biathlètes françaises Océane Michelon et Julia Simon ont réalisé le doublé samedi sur la mass start des Jeux olympiques devant la Tchèque Tereza Vobornikova.
La délégation française compte désormais 23 médailles aux Jeux de Milan-Cortina, dont huit en or.
(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Claude Chendjou)
