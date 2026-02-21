information fournie par Reuters • 21/02/2026 à 15:12

JO 2026/Biathlon-Doublé français sur la mass start avec Océane Michelon en or et Julia Simon en argent

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km

Les biathlètes françaises Océane ​Michelon et ​Julia Simon ⁠ont réalisé ‌le doublé samedi sur la ​mass ‌start des ⁠Jeux olympiques devant la ⁠Tchèque ‌Tereza Vobornikova.

La ⁠délégation ‌française ⁠compte désormais 23 ⁠médailles aux ‌Jeux de ​Milan-Cortina, ‌dont huit en or.

(Reportage ​de ⁠Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Claude ​Chendjou)