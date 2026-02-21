JO 2026/Ski alpinisme-Les Français Harrop et Anselmet champions olympiques du relais mixte

Ski alpinisme - relais mixte

Emily Harrop et Thibault ‌Anselmet ont été sacrés samedi champions olympiques du relais mixte de ski alpinisme ​à Bormio (Italie) et apportent une 21e médaille à la délégation française aux Jeux de Milan-Cortina, la septième en or.

Déjà tous les médaillés sur le sprint, en argent ​pour Emily Harrop et en bronze pour Thibault Anselmet pour l'entrée du ski alpinisme aux Jeux, les ​Bleus ont cette fois-ci décroché le premier ⁠titre olympique du relais mixte devant la Suisse (+ 11''9) et l'Espagne (+ 26''50), en ‌bronze malgré une pénalité de trois secondes pour une manipulation hors de la zone dédiée.

Doubles champions du monde en titre de ​ce format, les Tricolores ont ‌assumé leur statut de favoris.

"Je suis super content, on a ⁠fait une très belle course avec Emily (Harrop), on a fait un gros effort", a réagi Thibault Anselmet sur France TV. "On était les favoris, on a répondu présent ⁠et ce n'est ‌pas facile de le faire aux Jeux olympiques."

"Le sentiment quand t'es ⁠champion olympique : heureux. Et la récompense de beaucoup d'efforts", a-t-il poursuivi. "C'est toute ‌une vie consacrée à ça, presque. Mentalement, ce n'est pas tous ⁠les jours facile pour moi comme pour mes proches."

Le duo a ⁠fait la course ‌en tête, parfaitement lancé par Emily Harrop. La Savoyarde de 28 ans a même ​porté leur avance à plus de ‌27 secondes à la fin de la première ascension de son deuxième et dernier relais.

Mais elle a ​perdu presque l'intégralité de son pécule d'avance dans la seconde montée du parcours et lors de la dernière manipulation.

Thibault Anselmet s'est donc lancé pour son ⁠dernier relais avec le Suisse Jon Kistler à ses trousses. Mais l'athlète de 28 ans a créé un nouvel écart dès la première montée, qu'il a ensuite conservé jusqu'au bout.

Il s'est permis de célébrer après la dernière manipulation et avant d'aborder l'ultime descente vers la ligne d'arrivée.

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, ​édité par Claude Chendjou)