 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TME Pharma étend sa visibilité financière
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 08:30

Ajouter Boursorama à vos sources

La société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires a annoncé une série d'accords financiers lui permettant de prolonger sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2028.

L'opération repose sur l'extension de la maturité de sa dette existante et sur deux nouvelles émissions obligataires, un choix destiné à éviter une dilution par capitaux propres pour les actionnaires.

L'ensemble des créanciers actuels de la société a consenti à repousser l'échéance de leurs obligations de treize mois, la décalant ainsi du 28 mai 2027 au 30 juin 2028.

Le montage financier s'enrichit également d'une levée obligataire de 500 000 euros souscrite par Hexagon Capital Fund. Ce prêt sera remboursé par amortissements en numéraire. En contrepartie, le fonds recevra deux millions de bons de souscription d'actions (BSA) valables trois ans, assortis d'un prix d'exercice de 0,15 euro.

Avec cette combinaison de refinancement et de gestion de passif, TME Pharma sécurise sa trajectoire financière pour continuer le développement et la valorisation de ses actifs.

Valeurs associées

TME PHARMA
0,1196 EUR Euronext Paris -3,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 846,61 +0,82%
Pétrole Brent
115,56 +2,34%
NANOBIOTIX
27,62 +7,14%
GTT (GAZTRANSPORT...
176,1 -14,10%
TOTALENERGIES
83,05 -0,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank