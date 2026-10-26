TME Pharma étend sa visibilité financière

La société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires a annoncé une série d'accords financiers lui permettant de prolonger sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2028.

L'opération repose sur l'extension de la maturité de sa dette existante et sur deux nouvelles émissions obligataires, un choix destiné à éviter une dilution par capitaux propres pour les actionnaires.

L'ensemble des créanciers actuels de la société a consenti à repousser l'échéance de leurs obligations de treize mois, la décalant ainsi du 28 mai 2027 au 30 juin 2028.

Le montage financier s'enrichit également d'une levée obligataire de 500 000 euros souscrite par Hexagon Capital Fund. Ce prêt sera remboursé par amortissements en numéraire. En contrepartie, le fonds recevra deux millions de bons de souscription d'actions (BSA) valables trois ans, assortis d'un prix d'exercice de 0,15 euro.

Avec cette combinaison de refinancement et de gestion de passif, TME Pharma sécurise sa trajectoire financière pour continuer le développement et la valorisation de ses actifs.