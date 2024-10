TME Pharma cible d'investisseurs activistes

(AOF) - TME Pharma (+15,68% à 0,17 euro) bondit après qu’un groupe d'investisseurs allemands et suisses a informé la direction qu'il détenait 18 % des actions issues de différentes augmentations de capital des dernières années. Selon ces investisseurs, la valeur de l'entreprise est "nettement supérieure au cours de bourse actuel", ce dont témoignerait notamment l’obtention de la désignation Fast Track de la FDA en avril pour le Nox A-12, et la dernière note d’analyse d'Invest Securities Paris du 17 juillet 2024 qui porte un objectif de cours de 0,49 euros.

Les investisseurs demandent à la direction de TME Pharma de "travailler activement" sur la vente de l'ensemble des activités opérationnelles, la vente de toutes les activités de NOX A-12 et la concentration sur une coentreprise dans le domaine NOX A-36, ainsi que sur un retrait de la cote. Ces alternatives "peuvent être mises en œuvre dans un délai de 6 mois", estiment-ils.

Ils se disent "prêts à participer à des augmentations de capital supplémentaires à court terme dans le cadre de la mise en œuvre de ces alternatives" et demandent au management et au conseil d'administration "de suivre cet exemple et de montrer leur confiance dans leur propre entreprise".

"Après une perte de valeur de plus de 90 % au cours des dernières années, il faut mettre un terme définitif à la destruction du patrimoine des actionnaires", concluent les activistes.

