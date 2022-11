TME Pharma change de nom et se regroupe

Depuis le 19 juillet dernier, les actions de TME Pharma N.V. se négocient sous un nouveau nom et mnémonique : TME Pharma N.V et ALTME. Par ailleurs, la société a finalisé son regroupement d'actions (100 actions pour 1 nouvelle). Achat Fort avec un OC de 5,24 €.

TME Pharma changes its name and consolidates

Since July 19, the shares of TME Pharma N.V. are trading under a new name and mnemonic: TME Pharma N.V. and ALTME. Furthermore, the company has finalized its reverse stock split (1 new share for 100 shares). Strong Buy with a TP of €5.24.