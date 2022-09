TME Pharma annonce sa participation et la tenue d'une présentation à l'occasion de la réunion annuelle 2022 de la Society for Neuro-Oncology

Pour recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, merci de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : tme@newcap.eu



Informations sur la présentation :



Titre de la présentation : Dual inhibition of post-radiogenic angio-vasculogenesis by olaptesed pegol (NOX-A12) and bevacizumab in glioblastoma – interim data from the first expansion arm of the German phase 1/2 GLORIA trial.

Type de présentation : Présentation de Poster

Date : Vendredi 18 novembre 2022

Heure : 19h30 – 21h30 EST (01h30 – 03h30 CET, 19 novembre 2022)

Présentateur : Dr. Frank Giordano, Président et Directeur du département de radiologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne